Vlaamse zender in quarantaine na coronabesmettingen, bijna week non-stop muziek

In het kernteam van Studio Brussel zijn de afgelopen dagen twee coronabesmettingen vastgesteld. Beide medewerkers maken het goed, maar na overleg met de bedrijfsarts en preventiedienst van omroep VRT werd besloten dat alle medewerkers van de zender uit voorzorg in quarantaine moeten en zich moeten laten testen.

,,De gezondheid van onze mensen gaat natuurlijk boven alles”, aldus zenderbaas van Studio Brussel Jan Van Biesen. ,,We konden niet anders, gezien de omstandigheden, dan tot deze collectieve quarantaine over te gaan. Ik weet dat onze luisteraars hier alle begrip voor gaan opbrengen. We hopen, zo snel als dit weer mag en kan, al onze normale uitzendingen en aanbod weer op te pakken, want ons volledige team is hier extra gemotiveerd bij de start van het nieuwe radioseizoen.”