Vlaamse tv-journalist Boudewijn wordt Bo

,,Ik heb de beslissing genomen om voortaan als vrouw door het leven te gaan. Dat zal bij velen als totaal onverwacht overkomen, maar voor mij en mijn omgeving is het dat niet. Mijn beslissing om van geslacht te veranderen, neem ik niet lichtzinnig", aldus Van Spilbeek in de mededeling, die te lezen is op vtmnieuws.be.



In het bericht legt Bo uit dat haar eerste herinnering aan de gedachte dat ze een meisje wou zijn, was toen ze acht jaar was. In haar puberteit is ze zich ook zo gaan kleden. Van Spilbeeck, die in februari 59 jaar wordt, overwoog vijftien jaar geleden een eerste keer om de transitie van man naar vrouw te doen, maar toen leek de tijdsgeest er nog niet rijp voor.