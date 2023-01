Vlaamse presentatrice vat vlam tijdens awardshow: ‘Ik had vlammenwerper verkeerd om vast’

Samen met haar collega's van het Ketnet-programma Helden mocht presentatrice Maureen Vanherberghen dit weekend met een spectaculaire act één van de prijzen uitreiken op het Gala van de Gouden K's. In een ballon zat een kaartje met de winnende naam en Vanherberghen zou deze onthullen door met een vlammenwerper de ballon te laten klappen. Daar ging het echter mis. De 35-jarige Vlaming richtte het gevaarte op zichzelf, waardoor het vuur richting haar gezicht kwam. Het jonge publiek en de kijkertjes thuis zullen ongetwijfeld even geschrokken zijn, maar Vanherberghen loste het probleem kalmpjes op. Haar collega's schoten snel te hulp en dempten het vuur. Zelf pakte ze de microfoon en grapte ze: ,,Ik ben een beetje haar kwijt, maar dat komt goed. Dat groeit terug.” Vervolgens draaide ze de vlammenwerper en gaf ze aan dat ze het nog eens ging proberen. Eén van haar collega's greep in en zei: ,,Misschien een veiligheidsbril voor iedereen, dat is een slim plan.” Als ze allemaal voorzien zijn, zegt de presentatrice: ,,Deze keer doen we het heel veilig.” Zonder problemen wordt de act afgemaakt.

‘Geen paillette verbrand of gesmolten’

,,Het gaat goed met me”, reageerde Vanherberghen vanochtend bij Qmusic België op het incident. ,,Ik besef dat het er op tv heel heftig uitzag (zie beelden in onderstaande tweet, red.), maar dat was gelukkig niet het geval. Alleen de haren die op mijn schouders lagen zijn verschroeid. Ik had niks aan mijn kleren. Er is geen paillette verbrand of gesmolten.”



Over haar koele handelen na het incident zegt ze. ,,Fouten gebeuren. Je kunt zo veel voorbereiden als je wilt. Het gaat erom hoe je er mee omgaat. Ik heb vooral geprobeerd rustig te blijven en geen paniek te zaaien. Ik ben niet iemand die snel in paniek raakt.” Ze heeft vlug gekeken wat er mis ging. ,,Ja, toen had ik door dat ik hem verkeerd om vasthad. Ik heb me snel herpakt. Zo gaat het leven. Er gebeuren fouten en je moet daarvan leren.”