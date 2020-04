‘Vlaamse Penoza-acteur met corona na bijna week uit coma’

3FM komt met Covid Top-19

13:40 Radio-dj Mark van der Molen komt donderdag in zijn programma op 3FM met de Covid Top-19. Hij wil ‘het ultieme overzicht’ geven van hoe creatief Nederland in tijden van sociale isolatie is ‘door 19 van de mooiste, grappigste, pijnlijkste en beste liedjes’ uit te zenden.