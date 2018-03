Vlaamse Maxime slurpt 24 puddinkjes op maar kan ze niet binnenhouden

De jury keek hem vragend aan toen hij op de bühne stond met een tafel vol met toetjes achter hem. Maxime legde uit: ,,Ik probeer zo snel mogelijk van die blubberige puddinkjes op te zuigen en door te slikken. Mijn persoonlijk record is nu 16 puddinkjes per minuut. Maar voor Belgium’s Got Talent heb ik er 24 op tafel staan. Ik wil mijn record verbreken.”



Daarnaast had Maxime nog een doel voor ogen: het creëren van een hype. ,,De bedoeling is om een heuse puddingchallenge te organiseren en dat mensen elkaar kunnen uitdagen onder de hashtag #flanschallenge (het Vlaamse woord voor pudding, red.)."



Het leek in eerste instantie goed te gaan, maar halverwege zijn auditie kwamen de eerste braakneigingen al op. Maxime wilde zijn record zo graag verbreken, dat dat hem niets leek te boeien. Hij ging stug door met het opslurpen van de meelgerechtjes, tot groot genoegen van het publiek en de jury. Uiteindelijk bleek dat niet een heel goed idee, want na afloop kwamen alle puddinkjes er weer dubbel zo snel uit. Jurylid Niels Destadsbader kon het niet laten om een grapje te maken: ,,Eén ding is zeker: we hebben ons wel kotselijk geamuseerd, hé?"