Vlaamse acteur schuldig in kinderpornozaak

De acteur werd in 2016 gearresteerd toen zijn naam opdook in een onderzoek naar kinderporno en een chatroom waar die werd uitgewisseld. Van Sande stapte toen op als wethouder van de gemeente Edegem. Hij gaf vorig jaar toe de chatroom te hebben bezocht, maar ontkende actief te hebben bijgedragen aan de productie en verspreiding van kinderporno. Volgens zijn advocaat heeft Van Sandes cocaïneverslaving een rol gespeeld.



Van Sande (56) is in Nederland vooral bekend van zijn rol als Tom Segers in de serie Zone Stad, die bij de NPO werd uitgezonden onder de naam Politie Antwerpen. Daarnaast had hij een rol in Flikken.