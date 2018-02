Virginia Rens vraagt om respect na donorkeuze: Iedereen heeft eigen reden

Dj Armin is echt 'van Buren', net als Willem Alexander: 'Kicken zeg'

11:00 Armin van Buuren is een nazaat van Otto 1 van Buren, de oudst bekende heer van het stadje Buren in de Betuwe. Ook is hij dus een verre verwant van koning Willem-Alexander. De top-dj ontdekte dat onlangs via het tv-programma Verborgen Verleden.