Virginia Rens: Ik begrijp Barbie als geen ander

Virginia werd in 2013 plots een bekende Nederlander toen ze een relatie kreeg met de 42 jaar oudere Peter Jan. Doordat het stel, net als Samantha en haar ex Michael, te zien was in een realitysoap (Doen ze 't of doen ze 't niet? werd vorig jaar uitgezonden, red.), kan Virginia zich in Samantha verplaatsen. ,,Ik begrijp dit als geen ander. Iedereen denkt dat het leuk is, een openbaar leven, maar het maakt meer kapot dan je denkt'', laat ze los via Facebook. De moeder van twee hoopt dat Samantha, na haar plotse ziekenhuisopname gisteren, er 'goed uit mag komen'. ,,En dat ze voor haar eigen leven kiest.''



Ook heeft Virginia een boodschap voor de mensen die 'meer geïnteresseerd in de shit van een mens dan het goede welzijn' zijn. ,,Vergeet niet dat ook zij ziet wat je over haar schrijft en hoe je over haar denkt. En geloof mij, dit doet echt iets met je het raakt je enorm. Denk na voordat je rare dingen roept of denkt, want aan wat er nu is gebeurd zijn veel mensen medeplichtig.''