VIPS-editie Hunted trapt af met bijna 1 miljoen kijkers

Antje Monteiro deelt levensver­haal in eerste boek

24 januari Antje Monteiro is een nieuwe weg ingeslagen. De musicalster brengt vandaag haar eerste boek uit ...EN DOOR, waarin ze op openhartige wijze haar levensverhaal deelt. Over haar jeugd als kind van reizigers, hoe ze zich omhoog knokte tot musicalster en over het moederschap: Monteiro belicht alle delen van haar leven en deelt tips en tricks voor een positieve mindset en het vinden van geluk.