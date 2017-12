Vioolwonderkind Noa (16): Het is keihard werken

Een wonderkind van nu dat de iconische hoogbegaafde componist van toen, Wolfgang Amadeus Mozart, speelt? Noa Wildschut wil er niet van weten. ,,Zo kijk ik absoluut niet naar mezelf. Wonderkind is een relatief begrip. Als je talent hebt, moet je heel hard werken om het beste in jezelf boven te halen. Het gaat nooit vanzelf.''



Noa Wildschut debuteerde dit jaar met een alom geprezen album met stukken van Mozart. Bovendien ging tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht de documentaire A family quartet in première, waarin Noa drie jaar werd gevolgd binnen het muzikale nest waaruit ze stamt.



Om met de familie te beginnen: vader Wildschut is altviolist in het Radio Filharmonisch Orkest, moeder is viooldocente en zus Avigal (18) speelt altviool. Een gezin waar strijkinstrumenten net zo gewoon zijn als een pak melk en twee ons leverworst.



,,Avigal kiest als enige niet voor het conservatorium. Ze wil psychologie of culturele antropologie studeren. Ze neemt in elk geval een tussenjaar om ontwikkelingswerk te doen in Afrika.''