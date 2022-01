Vijfde seizoen Sluipschutters op de buis: ‘Het is alleen maar klooien in de speeltuin’

Idris Elba inderdaad in beeld als nieuwe James Bond

Een producent van de James Bond-films heeft bevestigd dat zij de Britse acteur Idris Elba op het oog heeft als mogelijk nieuwe James Bond. Bond-acteur Daniel Craig is vorig jaar voor de laatste keer als de 007-agent verschenen, in de film No Time To Die. Daarom wordt online gespeculeerd over een nieuwe Bond, waarbij Elba geregeld voorbij komt.

