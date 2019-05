Vijfde seizoen Black Mirror vanaf 5 juni op Netflix

Daarnaast werd ook de eerste trailer gedeeld waarin een groot deel van de nieuwe cast te zien is. Zo hebben onder anderen Miley Cyrus, Anthony Mackie en Topher Grace een rol te pakken. Uit het voorproefje blijkt verder dat de vijfde reeks bestaat uit drie nieuwe opzichzelfstaande verhalen waarin technologie wederom de hoofdrol speelt.



De eerste twee seizoenen van de sciencefictionserie, waarbij elke aflevering ook een totaal andere cast had, waren vanaf 2011 te zien op de Britse zender Channel 4. Daarna nam Netflix het stokje over. De laatste keer dat er nieuw materiaal van Black Mirror verscheen was in december vorig jaar. Toen kwam de interactieve film Bandersnatch uit. Het is de eerste film ooit waarbij kijkers het verloop van het verhaal kunnen beïnvloeden. Gedurende de film moet er enkele keren een keuze worden gemaakt.