Vijfde Gouden Kalf gloort voor Monic Hendrickx

In de speelfilmcategorieën heeft Niemand in de Stad, geregisseerd door Michiel van Erp, de meeste nominaties in de wacht gesleept, negen. Onder meer als Beste Film, Beste Regie en Beste Acteur (Minne Koole). Ook de speelfilmversie van Baantjer kreeg een fors aantal nominaties, zes, maar werd wel in de belangrijkste categorieën over het hoofd gezien.



Zo ontbreekt de misdaadfilm bij het onderdeel Beste Film, die bestaat uit Niemand in de Stad, Dirty God, God Only Knows, Mijn bijzondere rare week met Tess en de arthousefilm Take Me Somewhere Nice.