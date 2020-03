Vijf ‘vrienden van de show' vervangen Coen Swijnenberg als presentator

Frank Dane, Barend van Deelen, Jo van Egmond, Kees Tol en Mental Theo gaan samen met Sander de feestavond aan elkaar praten. ,,Ik ga m'n maatje Coen natuurlijk enorm missen bij Das Coen und Sander Fest, maar ik ben enorm blij met de hulp van onze vrienden van de show", laat Sander weten. ,,We gaan er met z'n allen een onvergetelijke avond van maken. Juist voor Coen, want dat is ook wat hij het liefste wil!"



Das Coen und Sander Fest vindt alweer voor de tiende keer plaats. Het thema van dit jaar is het circus. Onder anderen Kris Kross Amsterdam, Snollebollekes, Kalvijn, Snap!, Wilbert Pigmans en Mental Theo zullen in de Jaarbeurs in Utrecht optredens verzorgen tijdens het tien uur durende feest.