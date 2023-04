Vijf sterren voor vernieuwde musical Aida: een zintuigelijke achtbaan

Waar te beginnen? Bij het fabelachtige decor? Bij de schitterende belichting? Bij de stuk voor stuk adembenemende kledingsets? Bij de doordachte en functionele rekwisieten? Bij het daverende orkest? Bij de schitterende, energieke choreografie? Bij de eigentijdse vertaling? Bij de uitmuntende hoofdrolspelers Gaia Aikman, Naidjim Severina en April Darby?

Het is allemaal waar bij de vernieuwde versie van Disney’s Aida, de komende tijd te zien in het Afas Circustheater in Scheveningen. Maar laat het grootste compliment uitkomen bij de van oorsprong Curaçaose acteur Qshans Thodé, die de rol van Mereb speelt. Hij moet zorgen voor de lichte noot in het liefdesdrama. Waar collega-musicalacteurs in andere publiekstrekkers Grease en The Bodyguard - momenteel ook te zien in de Nederlandse theaters - zich bij zo’n komische rol al gauw verliezen in hopeloze overdrijving, lukt het Thodé wel om een gebalanceerd personage neer te zetten. Met een jaloersmakend scherpe timing, dat ook.

Wat een genot, deze versie van Aida. Wat een zintuiglijke achtbaan ook. Zo veel moois te horen, dankzij Elton Johns composities en de solisten bij wie werkelijk elke noot raak is. Zo veel moois te zien, wat hebben de decorbouwers zich mogen uitleven. Kijk naar de paarse lucht vol palmbomen die weerspiegelen in het water van de Nijl in Egypte, waar het verhaal over de strijd tussen de Egyptenaren en Nubiërs zich afspeelt. Zie het doek boven het podium transformeren in een piramide en vervolgens ingenieus in een bedoeïenentent. Zelfs aan de geur wordt gedacht, als de zaal zich vult met de zoete wierookgeur die de Nubiërs vanaf het podium verspreiden.

Tal van veranderingen voerden de makers van Aida door, die ze nu voor het eerst uitproberen in Nederland. Doorgaans reist zo’n productie langs kleinere Amerikaanse theaters voor de première op Broadway in New York, nu heeft Scheveningen dus de immense eer. Ten opzichte van pakweg 25 jaar geleden ziet het publiek nu een cast die louter uit gekleurde mensen bestaat en waar veel meer ruimte voor krachtige vrouwen is, omdat bij de Egyptenaren en Nubiërs nu eenmaal volop gelijkwaardigheid tussen de seksen bestond.

Zo gaat niet meer de vader van de gevangen genomen Nubische prinses Aida achter haar aan naar Egypte, maar haar moeder. Joanne Telesford zet een stoere, krachtige Kandake neer. Het enige minpunt is dat ze zo weinig te zien is.

Een topcast, waanzinnig decor, belichting en aankleding, een eeuwenoud, maar helaas griezelig actueel thema. Nederland boft echt met zo’n wereldpremière.

