Vijf mensen met beperking stralen op cover Vogue: ‘Ze huilden, dit leek voor hen onmogelijk’

met foto'sVijf mensen met een beperking stralen binnenkort op een reeks covers van de Britse editie van modeblad Vogue . Binnenin zijn nog eens veertien mensen met een handicap te zien. Het idee: ook deze mensen houden van mode, maar de industrie laat ze vaak in de steek. ,,Er waren veel tranen.’’

Wegdromen bij mooie foto’s in modebladen: iedereen zal het weleens hebben gedaan, maar een deel van de maatschappij kijkt naar iets wat onmogelijk lijkt. Denk aan de kleding zelf: wie geen gangbare maat heeft, kan bij menig groot merk niet terecht. Denk ook aan het modellenwerk: mensen met een beperking, zichtbaar of onzichtbaar, zien in tijdschriften zelden iemand die op hen lijkt. Dan kun je het idee krijgen dat zulk werk en zulke kleding kennelijk niet voor jou zijn.

De branche is niet op deze mensen ingericht, bleek ook tijdens de planning van de fotoshoots voor de nieuwe Vogue. De makers zochten een fotostudio in Londen, maar die bleken bijna allemaal ergens traptreden te hebben. Een voor iedereen toegankelijke kleedkamer of eetruimte ontbrak ook. De uiteindelijke studio werd zo aangepast dat iedereen er kon werken, met verstelbare make-upstoelen en verrijdbare kledingrekken, zodat stylisten naar de modellen konden komen.

Rolstoel en wandelstok

Zo werden vijf covers geschoten met vijf vrouwen. Op de eerste staat het Antiguaans-Amerikaanse model Aaron Rose Philip (22), een transgender vrouw met cerebrale parese, een houding- en bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging. Met haar elektrische rolstoel straalt ze in haar jurk van het Milanese merk Del Core:

Volledig scherm Model Aaron Rose Philip op de cover van Vogue. © Vogue

Op de tweede cover staat Ellie Goldstein (21), een Brits model met het syndroom van Down, in een jurk van Gucci:

Volledig scherm Model Ellie Goldstein heeft het syndroom van Down. © Vogue

De Amerikaanse Justina Miles (20) staat op de derde cover in een jurk van Bottega Veneta. De deels dove gebarentolk ging de wereld over met haar optreden tijdens de Super Bowl-show van Rihanna:

Volledig scherm Justina Miles was de eerste vrouwelijke, dove tolk die betrokken was bij een halftimeshow. © Vogue

De Ierse schrijfster en activist Sinéad Burke (33), die achondroplasie (dwerggroei) heeft, hielp Vogue de shoot te organiseren en staat zelf in Alexander McQueen op de vierde cover:

Volledig scherm Schrijfster en activist Sinéad Burke hielp mee de shoot te organiseren. © Vogue

Hollywoodster Selma Blair (50) siert de vijfde cover. De actrice lijdt aan multiple sclerose, kortweg MS, een chronische ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel, waardoor uitvalsverschijnselen kunnen optreden. Gekleed in Valentino poseerde ze met haar wandelstok:

Volledig scherm Actrice Selma Blair heeft MS. © Vogue

Veel tranen

Vogue-hoofdredacteur Edward Enninful, die zelf een bloedafwijking en problemen met zijn zicht en gehoor heeft, vindt de covers één van zijn ‘meest trotse momenten’. ,,Er waren veel tranen’’, zegt hij tegen BBC News. ,,Veel van de modellen dachten dat fotoshoots niet voor hen zijn weggelegd en konden niet geloven dat ze nu meedoen.’’

Iedereen verdient het om gezien te worden, zegt de journalist. ,,Als deze nummers verschijnen, hoop ik dat veel mensen met een beperking ze zien en zeggen: ik kan mezelf niet alleen terugzien in Vogue, maar ook in de mode.’’

