Vijf landen gaven in totaal zeven punten aan Mia Nicolai en Dion Cooper

Duitsland werd in de finale 26ste en laatste. De rockers van Lord of the Lost kregen achttien punten. Voor het tweede jaar op rij eindigen de oosterburen onderaan. Het is de negende keer in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival dat Duitsland hekkensluiter is. Daarmee nadert het land recordhouder Noorwegen. Dat behaalde elf keer de minste punten. Nederland eindigde vier keer op de laatste plaats in de grote finale, en de 3JS werden in 2011 laatste in de halve finale.