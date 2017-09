Vijf afvallers Expeditie Robinson opgespoord

De opnamen van Expeditie Robinson duren ongeveer een maand. Dit jaar is te zien dat het social mediagebruik van de deelnemers afnam en weten we zeker dat Lil’ Kleine op 3 juni nog optrad op The Flying Dutch en dat Marieke Elsinga op 4 juli weer terug was bij RTL Late Night. In de tussenliggende periode moeten de opnamen plaatsgevonden hebben.