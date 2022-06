Viggo Waas kijkt anders naar het leven na herseninfarct

,,Ik maak me niet zo druk meer om kleine dingen waar anderen zich wel druk om maken. Dat kan niet meer”, aldus de 60-jarige Waas. ,,Ik zit wel eens op de wc, daar hangen foto’s van mij van toen ik jong was, van voor het infarct. Dan denk ik: dat is een andere man, echt een andere man. Of m’n familie dat ook denkt? Ze vinden me wat zachter geworden.”