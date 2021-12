Vierde kindje voor Sander Lantinga en zijn vrouw na heftige bevalling: ‘Drie liter bloed verloren’

‘De bevalling ging snel en goed, misschien wel té snel, want daarna ging het snel minder’, vertelt Lantinga op Instagram. ‘Tess is na de bevalling drie liter bloed verloren door een ‘oververmoeide’ baarmoeder (ja, dat bestaat) waardoor die niet meer sluit en blijft bloeden, dus uit huis getakeld en met gierende ambulance naar ziekenhuis gebracht.’



Inmiddels gaat het beter. ‘We zijn nu in alle gezondheid weer thuis, gelukkig. En gelukkig! En nu kan ik eindeloos in clichés verzanden, wat ik niet zal doen... Oké, een beetje dan’, schrijft hij bij een kiekje waarop de kleine meid op zijn borst ligt. ‘A) Je beseft maar weer eens hoe breekbaar en fragiel het leven is en dat je nooit iets te aannemelijk mag maken. B) Zorgpersoneel zijn helden! C) Vrouwen zijn de sterkste wezens op aarde. D) Poezen zijn fantastische photobombers’, verwijst hij naar de kat die ook op de foto staat.