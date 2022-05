Vier sterren voor The Staircase: ‘Invalshoeken maken de serie interessant’

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de dramaserie The Staircase .

Wat truecrimeseries betreft heeft Netflix een reputatie hoog te houden. Een van de hoogtepunten uit het aanbod was de Franse documentaireserie The Staircase. Het waargebeurde verhaal betrof de Amerikaanse schrijver Michael Peterson die werd verdacht van de moord op zijn vrouw die dodelijk ten val kwam op een trap in hun woning.

The Staircase Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie (HBO Max)



Van deze gebeurtenis is nu een gedramatiseerde versie gemaakt die gek genoeg door concurrent HBO Max wordt uitgezonden. De hoofdrol van Peterson wordt gespeeld door de Engelse acteur Colin Firth, een verrassende keuze gezien zijn achtergrond als vertolker van Britse personages die ook nog vaak in de hoogste kringen verkeren en keurig in het gelid lopen.

Firth bekent dat hij moeite had om een vinger te krijgen achter het karakter van Peterson, een man met een dubbelleven, zeker op het seksuele vlak. Dat wordt allemaal duidelijk als de dood van zijn vrouw wordt onderzocht. Peterson blijkt zonder haar medeweten verhoudingen met een groot aantal mannen te hebben gehad.

Firth: ,,Het was moeilijk voor mij om als acteur geen oordeel over deze man te vellen. Tijdens mijn dramaopleiding werd altijd benadrukt dat de vertolker zijn personage op morele gronden niet mag veroordelen. Dat mag je pas achteraf doen als je de rol naar believen hebt ingevuld.”

Volledig scherm The Staircase © HBO Max

Voor de Engelse acteur, die furore maakte in uiteenlopende films als de Bridget Jones-films (als Mark Darcy), het James Bond-achtige Kingsman en zijn Oscarwinnende vertolking in The King’s Speech, was er echter genoeg studiemateriaal over Peterson ter beschikking.

,,Ik hou niet per se van true crime, maar ik heb de documentaireserie The Staircase bekeken als studiemateriaal. Als acteur had ik daar veel aan. Ik kon zijn manier van spreken interpreteren, zijn wijze van kijken, zijn gebaren, hoe hij met zijn kinderen omging. In zeker opzicht was dit een goudmijn, want er waren ook beelden voor mij beschikbaar die niet in de uiteindelijke documentaires zijn gebruikt.”

Perspectieven

Wat de dramaserie volgens Firth zo interessant maakt, zijn de verschillende perspectieven die aan bod komen over de verdachte dood van mevrouw Peterso, die in de serie door Toni Collette wordt gespeeld. ,,Mijn vader was een historicus die mij altijd voorhield dat elke gebeurtenissen vanuit verschillende hoeken bekeken moet worden. En elk perspectief kan iets anders opleveren dan het vorige. Dat is in zeker opzicht ook met deze serie het geval.”

In de dramareeks komt ook het team van de documentaires in beeld dat Peterson, zijn familie en advocatenteam volgt. ,,Dat was een interessante aanpak”, aldus de acteur. ,,De kijker die ook de documentaires heeft bekeken krijgt een indruk hoe dat team te werk ging. De kijker van de dramaserie kan vaststellen hoe de aanwezigheid van die crew invloed had op de verhoudingen binnen het gezin. Het is in feite hetzelfde verhaal, maar dan gefilmd vanuit verschillende invalshoeken. Dat maakt de serie interessant. Overigens had ik geen behoefte om de echte Peterson te ontmoeten. Ik denk dat een dergelijke confrontatie mijn vertolking nadelig zou beïnvloeden. Ik wilde mijn vizier zo open mogelijk houden.”

Bekijk hier al onze recensies:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: