Vier sterren voor Inventing Anna: fascinerend portret van een oplichter

Video Arjen Lubach is terug: ruim 1,6 miljoen kijkers voor zijn satirische avondshow

Arjen Lubach is terug. En hoe. De eerste aflevering van zijn satirische avondshow was gisteravond goed voor ruim 1,6 miljoen kijkers. Daarmee is het het tweede best bekeken programma van de avond, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

22 februari