Vier sterren voor het meditatieve First Cow: Verdwalen in de bossen van een nog jong Amerika

FilmrecensieFirst Cow-regisseur Kelly Reichart beheerst de kunst van het weglaten tot in de puntjes. In haar minimalistische werken (waaronder Meek’s Cutoff, Certain Women en Old Joy) zit geen woord, daad of uitroepteken te veel. Je krijgt als kijker ook nooit het idee dat iemand een plotroute voor je uitstippelde. Reichardt laat je liever, door middel van een beheerst (cynici zeggen traag) filmtempo, één worden met de setting. Des te spontaner is het verhaalverloop. Alles voor de authenticiteit.