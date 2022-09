Vier sterren voor dramaserie over Mike Tyson: ‘Eerlijk beeld van het vechtbeest’

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de dramaserie Mike .

Mike Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie (Disney+)



Zelf omschreef bokslegende Mike Tyson zichzelf ooit als de ‘meest genadeloze kampioen aller tijden. Niemand kan me tegenhouden’.

De enige die de wereldkampioen met de ongekende slagkracht, waarmee hij zijn tegenstanders meestal al in de eerste ronde knock-out sloeg. kon stoppen was Iron Mike zelf. Dat blijkt overduidelijk uit de dramaserie Mike, waarin zijn jeugd, opkomst en ondergang in de boksring op een verrassende manier wordt naverteld. Al in de eerste scène wordt duidelijk dat de serie geen doorsnee aanpak heeft.

We zien hoe Tyson in zijn beruchte gevecht uit 1997 zijn tanden zet in de oorlel van zijn tegenstander Evander Holyfield. Het meest bekende moment uit zijn carrière wordt meteen onderbroken door de dader zelf. ,,Is dit wie ik ben?’’ vraagt Tyson (buitengewoon sterk vertolkt door Trevante Rhodes) aan het publiek dat in een theater het door hem zelf vertelde levensverhaal aanhoort. ,,Yeah. No.”

Die opmerking leidt een terugblik op zijn jeugd - op 13-jarige leeftijd was hij in Brooklyn al 38 keer door de politie opgepakt - met vooral de complexe verhouding met zijn liefdeloze moeder, het opgroeien zonder vaderfiguur en zijn talloze op jonge leeftijd doodgeschoten vrienden. Verder zijn er de kortstondige verhouding met televisiester Robin Givens, die een vreselijke, hebzuchtige schoonmoeder meenam, en de managers in zijn leven die hem maakten en uitbuitten.

Tyson, die als te dik kind op de basisschool in elkaar werd geslagen, wekt door de aanpak van deze miniserie de indruk dat hij open kaart speelt. Hij spaart zichzelf niet en bekent ruiterlijk zijn fouten, die hem onder meer voor verkrachting in de gevangenis deden belanden, waardoor zijn miljoenenfortuin verdwenen. Maar in de gevangenis werd wel zijn bokstalent ontdekt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Serie Mike © Disney+

Vechtbeest

De suggestie dat deze dramareeks een eerlijk beeld van het vechtbeest geeft, blijkt uit de momenten als Tyson direct het woord tot de kijker richt. Een voorbeeld: zijn moeder beticht hem van diefstal bij de buren. De jonge Mike ontkent glashard, maar de volwassen versie van Mike laat in dezelfde scène weten dat hij wel degelijk schuldig was. Ook in zijn excessieve en respectloze omgang met vrouwen - er komen nogal wat scènes vol groepsseks voor – is hij eerlijk over zijn zonden.

Wat zijn de beweegredenen van deze soms olijke aanpak? Is Tyson een slachtoffer van zijn jeugd? Door toedoen van zijn ouders die elkaar de hersens insloegen? Is hij zijn hele leven op zoek geweest naar een echte vaderfiguur? Die hij uiteindelijk vond in zijn coach Cus D’Amato (prachtig gespeeld door Harvey Keitel) die hem klaarstoomde voor zijn professionele doorbraak? Kon Tyson de weelde van de roem niet verdragen? Had hij last van een enorm minderwaardigheidscomplex omdat velen hem beschouwden als een neanderthaler met een laag IQ? Op al deze vragen luidt het antwoord bevestigend.

Zelf heeft Tyson geen bemoeienis met deze dramatisering van zijn leven gehad. Ondanks de positieve, empathische benadering is de hoofdpersoon, inmiddels 56, niet te spreken over het resultaat. Op sociale media liet hij weten: ‘Het voelt aan alsof een slavenhandelaar mijn leven heeft afgenomen.’

Zo kennen we Mike weer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.