Vier sterren voor de serie Obi-Wan Kenobi: ‘Lijkt verwachtingen waar te maken’

Obi-Wan Kenobi Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Serie (Disney +)



Voor de fans is het nauwelijks bij te benen: de stortvloed aan tv-series op Disney+ die zijn afgeleid van de Star Wars-films.

Niet alles smaakt naar meer. De vele animatieseries zijn nauwelijks de moeite waard en ook de varianten met Lego-poppetjes vervelen snel. Verder begon de serie The Mandalorian veelbelovend, maar dat niveau werd niet vastgehouden.

Wie nog meer tijd aan dit universum wilde besteden kon terecht bij de documentaireserie The Story of Star Wars. Maar ook dat leverde niet veel opzienbarend materiaal op. Het was vooral herkauwen.

De Star Wars-serie waar al jaren met hoge verwachtingen naar werd uitgekeken is nu beschikbaar: Obi-Wan Kenobi, waarin Ewan McGregor terugkeert als de gelijknamige Jedi, de leermeester van Luke Skywalker. Voor het laatst speelde McGregor deze rol in Star Wars: Revenge of the Sith (2005). Hetzelfde personage werd door de legendarische Alec Guinness gespeeld in de eerste trilogie uit de reeks.

In de nieuwe serie is Obi-Wan Kenobi nog niet zo hoogbejaard, maar zijn de jaren wel gaan tellen. Ben, zoals hij zich nu noemt, leeft moederziel alleen op een onbekende planeet en verbergt zijn identiteit angstvallig.

Hij is een gebroken man die aan de lopende band bij een vleesfabriek werkt en zich verder gedeisd houdt. Totdat hij benaderd wordt als de piepjonge prinses Leia wordt ontvoerd. Geheel tegen zijn wil gaat de roestige Jedi maar weer op pad om het kind te redden. De grote vraag is of hij nog steeds kan beschikken over The Force.

Voor vertolker Ewan McGregor is de terugkeer van zeventien jaar naar het vertrouwde personage min of meer de inlossing van een schuld ten opzichte van de fans. De drie Star Wars-films waarin hij meedeed werden niet bepaald juichend ontvangen door de critici. ,,Er is veel shit over ons geschreven omdat de films niet het niveau haalden van het eerste drieluik,’’ laat de acteur weten.

,,Maar de fans dachten er kennelijk anders over. Ik werd door de liefhebbers jarenlang gevraagd of ik niet als Obi-Wan Kenobi wilde terugkeren. Dat had ik natuurlijk niet in de hand. Maar de verzoeken om de rol nog eens te spelen maakten op mij veel indruk. Dat compenseerde min of meer de negatieve recensies van destijds.”

Herhalingsoefening

Vanuit het Disneybedrijf werd vijf jaar geleden gepolst of McGregor nog interesse had in een herhalingsoefening. ,,Aanvankelijk was er sprake van een speelfilm, maar een televisieserie is eigenlijk nog beter. Mijn personage kan zich meer evolueren en er kunnen meer verhaallijnen worden uitgerold.”

Inmiddels heeft McGregor ervaren dat de filmtechniek in zeventien jaar behoorlijk vooruit is gegaan. ,,In de films moest ik in ruimtes met blauwe en groene schermen gevechten leveren tegen een tennisbal. Nu worden de achtergronden gewoon geprojecteerd zodat ik meer een indruk krijg over hoe de scènes er uit gaan zien. Dat acteert toch makkelijker.”

Op basis van de eerste drie afleveringen – de serie bestaat uit zes delen waarvan wekelijks een episode verschijnt – lijkt Obi-Wan Kenobi de verwachtingen waar te maken. McGregor overtuigt als de moedeloze Jedi in ruste, maar als kijker besef je dat hij een slapende vulkaan vertolkt die tot uitbarsting komt als de nood aan de man is. Minder sterk is het nieuwe personage, de premiejager Reva, dat jacht maakt op de Jedi. Een rol die wel erg simplistisch is uitgewerkt.

Feit is dat met deze serie het Star Wars-circus nog lang niet voorbij is. Er zouden plannen zijn voor een reeks over Darth Vader. Zo kunnen we nog eeuwen doorgaan.

Volledig scherm Obi-Wan Kenobi © AP