Vier gedupeerden Spoorloos willen schadevergoeding

Maar, vertelt de advocate aan het programma: ,,Er is iets anders veel belangrijker. En dat is de erkenning dat hun ontzettend veel verdriet is aangedaan door de wijze waarop Spoorloos of waarop de redactie hun werk heeft gedaan, want dat is onzorgvuldig geweest.”

KRO-NCRV laat aan het entertainmentprogramma weten: ,,Zoals we ook aan de advocaat van de oud-Spoorloos Colombia-deelnemers hebben laten weten, kunnen we niet vooruitlopen op de conclusies van bureau Hoffmann. Het onderzoek is nog niet afgerond. We zullen het eindrapport moeten afwachten. We willen graag als het eindrapport er is met de betreffende oud-Spoorloos deelnemers, bij wie een onjuiste match is vastgesteld, in gesprek.”