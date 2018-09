Vier finalisten Voice Senior bekend: Annet, Georges, Noble en Jimi

De laatste, vooraf opgenomen uitzending begon vanavond met duels tussen de seniore zangtalenten van coaches Ilse DeLange, Marco Borsato, Angela Groothuizen en het duo Gordon en Gerard Joling. Zij moesten, na adviezen van hun collega's, de veelal lastige knoop doorhakken over wie nog in de race mocht blijven voor de eindzege.

De spannende eindstrijd begon met de 'pupillen' van coach Ilse: de energieke Tina Turner-kloon Annet Hesterman en de uiterst bescheiden zanger-gitarist Wil Nelemans (60). Hesterman haalde I Will Survive van Gloria Gaynor zo ongeveer uit haar tenen, terwijl Nelemans - met een spiekbriefje op zijn gitaar - Ed Sheerans megahit The A Team zong. Na hun optredens waren de coaches vooral lyrisch over de stem en het entertainmentgehalte van zangeres Hesterman. Angela Groothuizen over haar: ,,Je bent een ontploffend confettibommetje.'' En Gerard Joling: ,,Als jij zingt gaan rozen in de knop spontaan bloeien.'' Nelemans moest het met minder enthousiaste commentaren doen. Marco Borsato bij voorbeeld: ,,Als jij staat te zingen lijkt het of je naar een presentatie van kwartaalcijfers kijkt.''

Annet Hesterman

Daarna was het de beurt aan de zangtalenten van Marco Borsato: de blinde Sinatra-crooner Bob Bullee (64) en de 60-jarige Georges Lotze die wat vocalen betreft als twee druppels water op Neil Diamond lijkt. Bulle bracht een bigbandversie van For Once In My Life (Stevie Wonder), terwijl Lotze op hoge punten gokte met natuurlijk een nummer van zijn inspirator Diamond (I am, I said). Beide heren scoorden prima commentaren. Gordon: ,,Van jullie krijg ik kippenvel van top tot teen.'' Maar Borsato hield toch Lotze in de race. ,,Je hebt een stem die zó vertrouwd aanvoelt, een hele warme stem waar je tegen aan kunt leunen.''

Georges Lotze

De seniore zangtalenten van Angela Groothuizen gingen net als hun voorgangers in de show tot het gaatje. Lain Barbier (65) - die tientallen jaren roadie (een met artiesten meereizende technicus, red.) was - zong op imposante wijze When A Man Loves A Woman (Percy Sledge). En de 71-jarige, door het leven getekende Noble uit Dordrecht het op haar lijf geschreven nummer Mercy van de Britse zangeres Duffy. Noble mocht een groot aantal complimenten in haar zak steken. Angela: ,,De hele wereld gaat naar je kijken op YouTube, want je bent volstrekt uniek.'' En Marco: ,,De levenservaring spat er vanaf. In je stem hoor ik de bezieling en pijn van de kantlijnen van het leven die je raakte.''

Jimi Bellmartin

Vervolgens was het podium van de show, die de afgelopen weken door miljoenen tv-kijkers werd gevolgd en waarschijnlijk ook nu weer, voor het enthousiaste bluesduo Mick Woearbanaran (68) en Henk Klompenmaker (71) en de 69-jarige superstrot Jimi Bellmartin. Alledrie gecoached door Geer en Goor. De twee feestgangers knalden met Everybody Needs Somebody to Love (The Blues Brothers). Bellmartin ging los met een soulvolle interpretatie van To Love Somebody (Bee Gees). Zoals velen al voorspelden, mocht Bellmartin van zijn begeleiders door richting eindstreep. ,,Je bent een onwaarschijnlijk lekker zangtalent'', aldus Groothuizen. Bellmartin wist al na een aflevering dat hij mag optreden in Carré tijdens een concert van Marco Borsato.

CONCERT



Alle finalisten van The Voice Senior staan op 1 oktober samen op het podium. Georges, Bob, Annet, Wil, Jimi, Mick & Henk, Noble en Lain geven dan eenmalig een concert in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Tijdens de show zullen ze behalve hun favoriete nummers ook de liedjes zingen die ze tijdens het programma hebben laten horen. Bovendien brengen ze met elkaar een nummer ten gehore aan het publiek. De kaartverkoop voor het concert in Scheveningen is inmiddels van start gegaan.