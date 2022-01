Videoland komt met spannende trailer van vierde seizoen Mocro Maffia

In het vierde seizoen van Mocro Maffia duurt de ruzie tussen kamp Romano en zijn rivaal Paus nog altijd voort. Romano sluit met zijn nieuwe Mexicaanse zakenpartners een deal met een Duits-Turkse clan in Düsseldorf om niet alleen Paus, maar ook zijn Colombiaanse leverancier Tia Alvarez te ruimen. Een ondergedoken Paus zint na zijn marteling op wraak en stuurt Tatta met een nieuwe partner richting Düsseldorf.

Eind vorig jaar verscheen nog de spin-off Mocro Maffia Meltem. In de korte film is een nieuw personage te zien, Meltem. Zij verschijnt ook in het vierde seizoen. De rol wordt vertolkt door Sinem Kaves, die onder meer te zien was in Hoogvliegers.