Videoland komt met eigen Expeditie Robinson-reeks

Videoland komt in 2022 met een speciale versie van Expeditie Robinson. De reeks wordt gepresenteerd door Geraldine Kemper en Art Rooijakkers die met een groep bekende Nederlanders afreizen naar een eiland buiten Europa. Het wordt géén Nederland-België, maar wel een editie met BN’ers, stelt Rooijakkers. ,,Het zal verrassend zijn, met verschillende twists, maar meer kan ik er echt niet over zeggen.”

Rooijakkers werkte in 2003 als eindredacteur annex verslaggever bij Expeditie Robinson, destijds in Maleisië. ,, Ernst-Paul Hasselbach was presentator en voor mij nog altijd Mister Robinson”, zegt Rooijakkers over de man die in 2008 op tragische wijze verongelukte. ,,Ik heb veel van hem en van die tijd geleerd. Ik ben beter gaan interviewen, maar ook monteren. Met shots en close-ups van helikopters, zonsondergangen en krabbetjes. Alles van allerlei kanten. Ik voelde me net een componist die een muziekstuk mocht maken. Het was machtig.”

Bijna twintig jaar later is Rooijakkers terug bij het survivalprogramma. De extra editie komt bovenop het reguliere seizoen van Expeditie Robinson die nu op televisie te zien is bij RTL 4. Daarvan is 19 december de finale die zonder publiek wordt uitgezonden van uit de Desmet Studio’ s in Amsterdam. Twee jaar terug, nog voor de pandemie, was publiek nog welkom bij het zien van de eindstrijd in de Werkspoorkathedraal.

Videoland komt volgende week ook met een extra serie van De Verraders dat eveneens gepresenteerd wordt door Art Rooijakkers. De streamingdienst wordt steeds belangrijker, stelt ook Peter van der Vorst, directeur Content bij RTL. ,,Videoland is uitgegroeid tot een platform waar grote merken een vaste waarde zijn. Expeditie Robinson is zo’n merk. We zijn trots dat we met het Videoland-team en producent SimpelZodiak een speciale versie hebben ontwikkeld voor onze abonnees. Elke keer weten we in dit programma nieuwe twists & turns te verwerken, waarbij we zelfs doorgewinterde fans blijven verrassen.”

Het is niet bekend wie er meedoen en waar de opnames zullen plaatshebben. De Scandinavische landen namen Expeditie Robinson dit jaar op in de Dominicaanse Republiek. Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels blijven in najaar 2022 gewoon de reguliere televisie-reeks van Expeditie Robinson presenteren. Beide versies van Expeditie Robinson worden geproduceerd door SimpelZodiak.