Videoland haalt bakzeil: docu ‘Het beste voor Kees’ niet te zien

Videoland mag de documentaire Het beste voor Kees over de autistische Kees Momma niet uitzenden. Dat staat in een schikking die omroep KRO-NCRV heeft afgedwongen. Een kort geding dat dinsdag zou dienen is daarmee van de baan.

De uitkomst van het advocatenoverleg van maandag is een nederlaag voor Videoland, dat de hitdocumentaire uit 2014 wilde gebruiken om de release van de vervolgfilm met de titel Kees vliegt uit extra te ondersteunen. Daartoe sloot de streamingdienst een overeenkomst met maakster Monique Nolte, die meende gerechtigd te zijn de licentie te verkopen. Dat blijkt niet het geval.

De nieuwe film van Nolte is vanaf zondag te zien bij Videoland, maar Het beste voor Kees blijft bij de publieke omroep. KRO-NCRV zal Het beste voor Kees op 12 april nogmaals uitzenden op NPO 2 en behoudt het recht de documentaire aan te bieden via het platform NPO Start.

Een woordvoerder van RTL reageert teleurgesteld op het afblazen van het plan: ,,We vinden het jammer dat Het beste voor Kees niet bij Videoland te zien is.” Verder onthoudt de zender zich van inhoudelijk commentaar en zegt zich te richten op het verschijnen van vervolgdocumentaire Kees vliegt uit.

Niet volledig betaald

Ook de publieke omroep geeft verder geen uitleg, maar bevestigt de uitkomst. KRO-NCRV was in het verweer gekomen, omdat de omroep bijdroeg aan de financiering van Het beste voor Kees en nog steeds een rechtsgeldige overeenkomst met producent Selfmade meende te hebben. Nolte stelt zich op het tegenovergestelde standpunt, omdat zij haar contract met Selfmade eenzijdig opzegde. De producent zou haar niet volledig hebben betaald. Ze is van mening dat zij daardoor weer eigenaar werd van haar werk.

In de documentaire is te zien hoe de autistische Kees op zijn 49ste nog thuis woont bij zijn ouders. Naarmate zij ouder worden, dringt een antwoord op de vraag zich op wat er met Kees moet gebeuren als zijn ouders niet meer in staat zijn voor hem te zorgen. De documentaire was in 2014 een grote hit en trok door diverse herhalingen miljoenen kijkers.

Het vervolg Kees vliegt uit begint met het kopen van een zelfstandige woning voor Kees in dezelfde straat als die van zijn ouders. Maar al snel daarna blijkt dat die aankoop niet meteen leidt tot een verhuizing. De vraag dringt zich op of Kees (inmiddels 57) wel in staat is zich los te maken van zijn ouders.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: