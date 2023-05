Victoria Koblenko: Groep jongeren belaagde me op roltrap nadat ik ze aansprak op gedrag

Laatste boek Zeven Zus­sen-reeks krijgt recordopla­ge in Nederland

Atlas - Het verhaal van Pa Salt, het laatste deel in de populaire Zeven Zussen-serie, ligt vanaf donderdag in een recordoplage in de Nederlandse winkels. Het boek heeft in Nederland een startoplage van 350.000 exemplaren. Nog niet eerder werd een boek in de serie al bij de eerste oplage in dit enorme aantal gedrukt, maakte Xander Uitgevers maandag bekend.