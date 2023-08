Victoria Koblenko geniet van golven in branding en Suzanne Schulting beleeft ‘meidenavond’ met vriend

Eerste film Kevin Spacey na zijn vrijspraak verschijnt in december, acteur is alleen te horen

Control, de eerste film met Kevin Spacey die verschijnt na zijn vrijspraak, gaat op 15 december dit jaar in première in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety donderdag. In Control is Spacey niet te zien, maar heeft zijn stem wel een grote rol.