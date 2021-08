Victoria kliedert met verf en Nicolette kan kraamtranen niet bedwingen

Even geen vroege ochtenden voor Gerard Ekdom in de studio: de radio-dj geniet met volle teugen van zijn gezin en de Spaanse zon.

Ik moest aan #kutland denken bij een opmerkelijke primeur in We Zijn Er Bijna

Ik dank God op mijn blote knietjes dat Jan Slagter Omroep Max is begonnen

Patty Brard kan haar toiletpapier voortaan maar beter opbergen, want haar kittens zijn er dol op.

Nicolette van Dam heeft haar pas geboren nichtje in haar armen en kan haar kraamtranen gewoon niet bedwingen.

Het ziet eruit als een rommeltje bij Victoria Koblenko, maar de presentatrice heeft in ieder geval wél weer een dingetje van haar bucketlist af kunnen strepen. Wat dat is, houdt ze nog even geheim.