Victoria gaat actief 'ontspullen' en Albert chagrijnig door KLM-storing

Vruchtensapje, sportschool: Harry's gezondheid vaart wel bij verloving met Meghan Markle

3:56 Meghan Markle heeft ervoor gezorgd dat prins Harry een stuk gezonder is gaan leven. Dat zegt Katie Nicholl. Ze schreef een boek over de Britse royal. "Hij neemt steeds meer de gezonde levensstijl van Meghan over", vertelt ze aan ET.