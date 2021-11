Victoria drinkt melk uit de muur en Chantal heeft kraaienpoten

UNDERCOVER 3 Kinderen van Tom Waes kijken ook Undercover: ‘Tot de seksscène met Anna Drijver’

De misdaadserie Undercover is terug met een derde reeks. Interview met hoofdrolspeler Tom Waes die we ook kennen van zijn reisprogramma’s. Over spelen met Frank Lammers, de seksscène met Anna Drijver en Nederland. ,,Ik ben verbaasd door de schoonheid van jullie landschap.”

20 november