Victoria de straat op in creatie van vlashaar en Kim negeert doktersadvies

Onduide­lijk­heid over songfesti­val­show Madonna

11:19 Al weken is het de vraag of Madonna wel of niet optreedt op het Eurovisiesongfestival. Haar komst leek zeker omdat haar naam in het mediahandboek stond, maar in een nieuwe onlineversie staat ze niet meer vermeld. Madonna's komst werd in april door verschillende Israëlische media aangekondigd, maar de European Broadcasting Union (EBU) en de verantwoordelijke omroep KAN wilden dat niet bevestigen.