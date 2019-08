'Victoria Beckham verlaat manager na 25 jaar’

Vrouw Hans Kraay jr. schreef John de Mol over ‘dolle duikavond’

12:43 De vrouw van Hans Kraay jr., Sophie Nuijten, heeft John de Mol een briefje geschreven in de hoop haar befaamde dolle duikavondjes met haar echtgenoot te kunnen redden. De spannende nachten, waar ‘Hansie Hansie’ het in Veronica Inside geregeld over heeft, komen door de verhuizing van het voetbalpraatprogramma van RTL naar Veronica namelijk in het nauw.