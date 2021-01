Victoria Beckham over Spice Girls: het was niet mijn passie

Podcast ‘Sorry, maar Bridgerton is toch gewoon doodsaai?’

8 januari In de nieuwe aflevering van de podcast Bingewatchers praten Kevin en Charlene over de Netflix-serie Bridgerton. Charlene zegt dat de serie prima te kijken is naast al je andere bezigheden, maar Kevin vind het doodsaai. ,,Er gebeurt niks, het is veel te netjes en de setting klopt niet.’’