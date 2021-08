Viacom en Comcast lanceren streamingdienst in Europa

Nance terug met dancegroep Twenty 4 Seven: ‘Komt nooit meer goed tussen mij en Stay-C’

17 augustus Ruim 25 jaar nadat Nance Coolen de wereld over reisde met de immens populaire eurodancegroep Twenty 4 Seven, keert ze terug op haar oude stek. Oud zeer is uitgesproken, aan de conditie wordt gewerkt en de stem is als vanouds.