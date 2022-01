VI Vandaag trapt af met ruim 1 miljoen kijkers en verslaat alle andere talkshows

In de eerste aflevering van VI Vandaag was Özcan Akyol te gast. Waar het vroeger veelal over voetbal ging, is het nieuwe praatprogramma van het voormalige Veronica Inside -trio meer op het nieuws gericht. Daarom zullen gasten als Hans Kraay jr. en Jan Boskamp niet meer aanschuiven. De belangstelling en nieuwsgierigheid blijken groot, met ruim 1 miljoen kijkers voor de première.

Met dat aantal staat het drietal boven alle andere talkshows. Naar Op1 op NPO 1 keken gisteren 881.000 mensen en op RTL 4 wist Beau van Erven Dorens 798.000 kijkers te trekken met Beau. M trok op de vooravond van NPO 1 het minste aantal kijkers, 722.000.



De cijfers voor VI Vandaag zijn ruim boven de verwachting van de heren zelf. Zo zette Genee in op een half miljoen kijkers, toen het aan hem werd gevraagd in de ochtendshow van Veronica. De drie heren noteerden voorheen op de tv-zender Veronica kijkcijfers tussen de 500.000 en 800.000 belangstellenden.



Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2.262.000 mensen op afstemden. Kennisquiz De slimste mens wist op NPO 2 1.923.000 kijkers aan zich te binden, goed voor een tweede plaats in de kijkcijferlijst van gisteren. De derde plek gaat naar RTL 4, waar 1.525.000 mensen naar het nieuws van 19.30 uur keken.