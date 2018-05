VI Oranje blijft thuis: ook met andere gasten

Johnny de Mol vereeuwigt tattoo voor zoontje op zijn arm

16:44 Het is algemeen bekend dat Johnny de Mol (39) niet vies is van wat tatoeages. Ook vandaag was het weer tijd voor nieuwe inkt op zijn lichaam, maar deze keer met een wel heel bijzondere betekenis. De kersverse papa heeft namelijk een ode aan zijn twee weken oude zoontje Johnny jr. gebracht.