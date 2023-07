Veteranenbal op North Sea Jazz: Buddy Guy veegt Van Morrison van het veld

Het is vrijdag veteranenbal in de grote zaal van North Sea Jazz, een dat uitdraait op een oneerlijk gevecht. Blueslegende Buddy Guy (86) veegt in Ahoy figuurlijk de vloer aan met Van Morrison (77), die het ook nog aflegt tegen zijn eigen achtergrondzangeres.

Kijk hem opkomen, in zijn tuinbroek. Een witte pet op het hoofd, de gele gitaar strak aangesnoerd en een verrukkelijke grijns op zijn gezicht. Buddy Guy, een van de last men standing van zijn generatie blueshelden. Hij is 86 jaar en betreedt het podium in de Maas zaal van Ahoy, waar pal voor hem een andere legende speelde, Van Morrison.

Diens opkomst is een stuk minder indrukwekkend. Niet verrassend, van de Ier is het bekend dat hij nukkig is en bepaald geen speelplezier uitstraalt. In Ahoy is dat niet anders. Van Morrison (77) toont zich weer de koning van de inspiratieloze klasse. Strak in het pak en met zijn onvermijdelijke hoed en spiegelzonnebril levert de Ier vijf kwartier lang een kabbelende show af, die op zichzelf wél staat als een huis. Zonder zijn grote hits, maar met een uitstekende band, die bij vlagen wat angstig overkomt. Maar wat wil je ook, met zo’n grillige voorman.

Laatste tour

Dan Buddy Guy, die zijn gitaar vanaf het begin laat gieren alsof zijn leven ervan afhangt. Misschien is dat ook wel bijna zo, voor iemand van 86 die bezig is aan wat zijn laatste tour moet worden. In Ahoy eert hij overleden collega's als Muddy Waters, John Lee Hooker en B.B. King. Hij is ondanks zijn leeftijd guitig, speelt gitaar met zijn billen, met een drumstokje en een handdoek. En brengt intussen de blues zoals die in de Mississippi Delta al vele decennia klinkt.

Bij Van Morrison staat het publiek er voor spek en bonen bij, maar dat gevoel krijg je nu en dan ook bij zijn bandleden. Niet dat zij hun werk afraffelen - integendeel - maar de grote voorman staat er tijdens de solo’s van zijn bandleden verveeld bij, alsof hij op de bus staat te wachten. Toch, op de momenten waarop hij zingt en zijn nog altijd geweldig markante stem laat klinken, klopt het allemaal. Alleen de ziel ontbreekt, eigenlijk het vertrouwde manco bij Van Morrison, hoe getalenteerd hij ook mag zijn.

Eric Clapton, Jimi Hendrix en Keith Richards

Het is een show die Buddy Guy met afgrijzen zou aanzien. De hoogbejaarde Amerikaan, inspiratiebron voor zowel Eric Clapton en Jimi Hendrix als Keith Richards, heeft vanaf het eerste moment wel contact met zijn publiek. Hij neemt de aanwezigen in vertrouwen, zo voelt het bijna wanneer hij anderhalf uur lang zingt, speelt en grapt. Even is hij zelfs emotioneel, goed te horen in zijn stem, wanneer hij het nummer Skin deep inleidt, een lied dat huidskleur als thema heeft.

Dergelijke emoties blijven bij Van Morrison mijlenver weg. Stoïcijns werkt hij zijn repertoire af, schuifelt het podium af en komt nog even terug voor slotnummer Worried man blues. Zou het hem zelf misschien te denken geven dat de zaal pas enthousiast wordt wanneer hij het podium definitief heeft verlaten? Want de achtergrondzangeres die het hele optreden door schichtig naar haar baas kijkt, pakt na diens vertrek in de outtro van Worried man blues haar kans en gaat vocaal helemaal los. Voor het eerst is het publiek uitbundig, het beloont haar met gejoel en applaus. De man zelf is dan al in de coulissen. Waarschijnlijk heeft hij het niet eens meegekregen.

Buddy Guy zal het worst zijn. De bluesman laat tegen het eind van zijn heerlijke show zijn grijns nog maar eens zien. Kort daarvoor heeft hij met zijn billen gitaar gespeeld, een kwajongen in het lijf van een oude man. Hij neemt afscheid van Ahoy door wat plectrums de zaal in te gooien. Ahoy ligt aan zijn voeten. Bij hem wel.

