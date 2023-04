Vete Verraders komt tot climax: ‘Wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten’

In het RTL-programma De Verraders gaat het allang niet meer over onschuldige kandidaten die proberen leugenaars te ontmaskeren. Die leugenaars openden vrijdagavond het vuur op elkaar en haalden alles uit de kast op hun eigen hachje te redden. Het leidde wederom tot ‘broedermoord’ aan de ronde tafel. Let op: spoilers in aantocht.

Wie dacht dat de ruzie tussen verraders Katinka ‘Tinkebell’ Simonse en muzikant Sander Huisman vorige week in het torentje een momentopname betrof, zat er goed naast. Zij wilde zo snel mogelijk van hém af en vice versa. De gehele uitzending stond in het teken van de vraag: wie van de drie - dat is inclusief kersverse verrader Jan Slagter - moet straks het spel verlaten? Getrouwe Selma Omari, die langzaamaan doorkrijgt hoe de vork in de steel zit, vatte het na afloop mooi samen: we zagen een ‘battle of the gladiators’.

Het was na een bloedstollende stemronde uiteindelijk Katinka die, na een veel te krampachtige poging om zichzelf te verdedigen, uit de arena werd verbannen. ‘Ik moet jullie feliciteren’, klonk het enigszins nuchter waarna iedereen uitzinnig op en neer sprong van enthousiasme. Vooral Jan liet een en al ontlading zien.

‘Fuck you!’

Het scheelde weinig of de Omroep MAX-baas had het loodje gelegd. Hoe lang houdt hij het dit seizoen nog vol? En blijft Sander tot de finale geloofwaardig in zijn rol als stiekeme maffiabaas? ‘Wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten’, riep de artiest even voor hij zijn vrouwelijke collega onder de bus gooide. Die kreet zal verderop in deze reeks vast nog eens klinken.

Sander: ,,Wat een spel! Ik dacht dat ik veel had meegemaakt in m’n leven, maar dit is echt next level.” En Katinka na haar exit tegen de camera: ,,Nou Jan, maak je borst maar nat. Ik voorspel dat Sander ervoor zorgt dat jij er de volgende keer uitligt. En Sander...?” De kunstenares steekt haar middelvinger op. ,,Fuck you!”

