'Vervolg Tarantino's Django Unchained op komst'

Django/Zorro, zoals de film zou gaan heten, is gebaseerd op de gelijknamige stripverhalen en speelt zich enkele jaren na Tarantino's film Django Unchained af. Stand-up comedian Carmichael gaat vermoedelijk het script schrijven, Tarantino doet de regie. Of de sterrencast met Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio en Samuel L. Jackson terugkeert, is nog niet bekend.



Onlangs ging Tarantino's nieuwste en negende film in première. Once Upon a Time in Hollywood gaat over een tv-acteur die eind jaren '60 voet aan de grond probeert te krijgen in Hollywood. De film is half augustus te zien in de Nederlandse bioscopen. De filmmaker wist een sterrencast te strikken met onder anderen Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie en Dakota Fanning.



Bekijk hieronder de trailer van Once Upon a Time in Hollywood.