Verstopt onder kleur en hysterie heeft Martien Meiland een heel herkenbare, consistente kledingstijl

Victoria Koblenko: 'Songfesti­val speelde giganti­sche rol in mijn leven'

Het Eurovisie Songfestival heeft een ‘gigantische rol’ in het leven van Victoria Koblenko gespeeld, deelt de actrice van Oekraïense komaf in haar Instagram Stories. Hoewel Koblenko dit schrijft naar aanleiding van het 66e Eurovisie Songfestival, dat in de nacht van zaterdag op zondag tot een einde kwam en werd gewonnen door Oekraïne, doelt de actrice op een andere editie van de muziekwedstrijd.

15 mei