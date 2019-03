Verrassing: koning Willem-Alexander landt met witte helikopter op Terschelling

Het was het eerste bezoek dat de koning aan het Waddeneiland bracht sinds zijn aantreden in 2013. Of zoals iemand opmerkte ‘hij is al vaker op de BES-eilanden geweest dan op de Waddeneilanden’, verwijzend naar de koninklijke bezoeken aan Bonaire, St Eustatius en Saba. Van de vijf Waddeneilanden had Willem-Alexander tot nu toe alleen Texel bezocht.

De koning, die zijn korte rondgang over het zonnige Terschelling begon bij het KNRM reddingsstation ‘Paal 8’, kwam om meer te horen over initiatieven die burgers ondernemen om hun gemeenschap leefbaar te houden.

Zo sprak hij niet alleen met de vrijwilligers van de reddingsorganisatie maar ook van de stichting Maritiem Erfgoed. Die heeft het voor elkaar gekregen de oudste motorreddingsboot ter wereld - uit 1905 - te behouden en soms in te zetten voor pleziervaarten. Ook kreeg Willem-Alexander een lesje geschiedenis over de oudste en nog steeds bestaande zeeverzekering, die in 1578 is opgericht.

Nu is het vooral een gezelschap dat op aangename wijze curieuze oude tradities in stand houdt. Zo moeten alle bestuursleden bij de jaarlijkse vergadering ieder een hele eend verorberen, hetgeen de koning toch wel een stevige maaltijd leek. Leuker werd het echter bij de jaarvergadering wanneer ‘warme ketel’ wordt uitgeschonken. Het recept voor deze drank was eigenlijk geheim, maar dat er veel donkerbier en brandewijn in ging, werd wel verklapt. ,,Dan is het even heel gezellig op het eiland’’, begreep Willem-Alexander.

Volledig scherm © ANP

Burenplicht

Meer eilandtradities kwamen aan bod bij de stop in Oosterend, zoals ‘De Buren’. Dat wordt gevormd door de dorpelingen, waarbij van oudsher alleen mannen aan de vergaderingen deel mochten nemen. Uit de ‘De Buren’ kwam ook de ‘burenplicht’ voort, de zorg voor elkaar. Daartoe behoort traditioneel ook de zorg voor elkaars begrafenissen.

De laatste halte op het eiland was de voormalige Duitse Tiger Stellung. Dat is een complex van honderd bunkers waar in de Tweede Wereldoorlog de Duitsers met radar het vliegverkeer van de geallieerden in de gaten hielden en vanuit Leeuwarden probeerden te onderscheppen. Tweehonderd toestellen werden op die manier neergehaald.

Een lokale stichting zet zich in voor behoud van de bunkers en voor onderricht aan eilandbewoners en toeristen. Daarvoor zijn de bunkers weer uitgegraven en deels opgeknapt en is er een tentoonstellingsruimte ingericht waar de koning een rondleiding kreeg.

Willem-Alexander bleef uiteindelijk een half uur langer op Terschelling dan voorzien. Aan het begin van de middag vertrok de helikopter voor een volgend bezoek.