Verrassende genomineerden Televizier-Ring: Ruinerwold, Een Huis Vol en Mocro Maffia

Eloise komt terug op ‘eigen huisje’ in Amsterdam: ‘Sorry voor de verwarring’

8:51 Eloise van Oranje heeft opheldering gegeven over het ‘eigen huisje’ in Amsterdam, waar ze eerder deze week over vertelde. De gravinfluencer heeft de woning niet gekocht, zo legt ze nu uit in haar Instagram Stories. ‘Met eigen plekje bedoel ik dat ik een appartement heb met twee vriendinnen en niet meer op campus zit.’