Verraders vallen elkaar huilend in de armen: ‘Dit is voor onze overleden vader’

Internatio­na­le lof voor De Verraders: televisie­for­mat van het jaar

Het in Nederland bedachte tv-programma De Verraders is tijdens de jaarlijkse tv-beurs MIP in het Franse Cannes uitgeroepen tot tv-format van het jaar. RTL-directeur Peter van der Vorst is er blij mee, laat hij weten in een reactie.