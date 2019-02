Verraadt de Mol zijn identiteit in de biecht?

Angela en Chantal ‘levend decor’ in Amerikaan­se show The World's Best

11:18 Angela Groothuizen en Chantal Janzen maken vandaag in The World's Best hun debuut als jurylid in een grote Amerikaanse tv-show. Maar echt veel verwacht Groothuizen daar niet van. ,,Wij zijn gewoon levend decor eigenlijk. We moeten het niet groter maken dan het is", zegt ze tegen BuzzE.