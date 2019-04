Veronica lift mee op het succes van Ajax: ‘Mooier wordt het niet’

Hoe anders is het dertien maanden later. Het trio Genee, ‘Gijp’ en Derksen heeft RTL 7 verruild voor Veronica, de zender van John de Mol die vorige zomer (opnieuw) de rechten van de Champions League kocht. En met de neus in de boter viel, omdat zowel Ajax als PSV tot het hoofdtoernooi reikte en de Amsterdammers daarna aan een ongekende zegetocht begonnen. Vanavond staan ze in de eerste halve finale tegen Tottenham Hotspur. ,,John heeft dat geweldig uitonderhandeld”, stelt Genee over de gouden greep van De Mol. ,,Zeker in combinatie met ons programma (Veronica Inside) heeft dat enorm goed uitgepakt. Kijkcijfers hebben we niet alleen vastgehouden, maar ze zijn in de jongerendoelgroep zelfs gestegen. Vorig jaar hadden we op vrijdagavond nog Europa League-beelden van de donderdag. Nu hebben we materiaal van de Champions League. Dat is van een ander kaliber.”



Champions League-voetbal, dat leverde doorgaans kijkers, prestige en een marktaandeel op, maar was nooit winstgevend. Volgens insiders is dat nu voor het eerst in de geschiedenis anders. Niet eerder werd er in totaal zo weinig (naar verluidt zo’n 12 miljoen euro) geld betaald voor de rechten. Geen onlogische ontwikkeling, omdat het Nederlandse voetbal twee jaar terug nog in een impasse zat. ,,In het verleden betaalden zenders tussen de 17 en 25 miljoen euro. Niemand wilde dat er nog voor neertellen’’, zegt sportmarketingdeskundige Marcel Beerthuizen. ,,En dan gebeurt er ineens dit (het succes van Ajax, red.). Dit is voor De Mol en Veronica een droomscenario. Maar sport is, dat is ook de grote kracht, onvoorspelbaar. Volgend jaar kan alles weer anders zijn.”